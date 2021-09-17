Buket Aydın itiraf etti: ''Aldatıldım''
Haber Global ekranlarında program sunuculuğu yapan Buket Aydın, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan bir magazin programına konuk oldu. Buket Aydın özel hayatıyla yaptığı itirafla gündeme geldi.
İş yaşamından çok özel hayatı ile gündeme gelen sunucu Buket Aydın, katıldığı bir programda yaptığı aldatılma itirafı ile şaşırttı.
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Buket Aydın, program sunucusunun, 'Hiç aldatıldın mı?' sorusu üzerine daha önce hiç yapmadığı bir itirafta bulundu.
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Hayatına giren kişilerin telefonunu karıştırmadığının altını çizen Aydın, tesadüf eseri o kişiye gelen bir mesajı gördüğünü ve mesaj sonrası büyük şok yaşadığını anlattı.
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Ünlü sunucu, 'Olayın üzerine gittiğimde konu ortaya çıktı. İhanet eden kendisi üzülür. İhanet günün sonunda o kişiye yük ve dert olur. İlk başta ihanet eden kişi bu fark etmez ama zaman ilerleyince sıkıntıyı hep kendisi çeker' dedi.
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