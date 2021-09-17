Buket Aydın itiraf etti: ''Aldatıldım''

Ünlü sunucu, 'Olayın üzerine gittiğimde konu ortaya çıktı. İhanet eden kendisi üzülür. İhanet günün sonunda o kişiye yük ve dert olur. İlk başta ihanet eden kişi bu fark etmez ama zaman ilerleyince sıkıntıyı hep kendisi çeker' dedi.