Bülent Ersoy makyajsız yakalandı

MAKYAJSIZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Her daim abartılı kıyafeti ve makyajıyla kamera karşısına geçen Bülent Ersoy'un sadeliği de dikkatlerden kaçmadı. Tatilde olduğu için makyaj yaptırmayan Diva, saçlarını toplayarak siyah sade bir kıyafet tercih etti.