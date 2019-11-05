Bülent Ersoy moraran elleriyle korkuttu
Güçlü sesiyle Türk müziğinin en önemli isimlerinden olan Bülent Ersoy sevenlerini korkuttu. Yıllardır sahnelerden inmeyen Bülent Ersoy önceki akşam bir mekanda sahneye çıktı. Her daim gösterişli kıyafetleri dikkatleri üzerine çeken B
Bülent Ersoy, cumartesi akşamı Günay Restaurant'da sevenleriyle buluştu. 39.5 derece ateşle sahneye çıkan ünlü sanatçının sol elindeki morluklar herkesin dikkatini çekti.
ENFEKSİYONLA SAVAŞIYOR Sabah'ın haberine göre Bülent Ersoy hastalıkla boğuşuyor. Ersoy'un 10 gündür İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altında olduğu ve çok ağır gribal bir enfeksiyonla savaştığı öğrenildi.
Tahliller için kan veren ve damar yolu açılan Bülent Ersoy'un elinde morluklar oluştu. Sanatçı, tekrar istirahate çekildi. Hastalığıyla sevenlerini korkutan Bülent Ersoy İstanbul doğumlu görünse de asıl memleketi başkadır.