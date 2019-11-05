Bülent Ersoy moraran elleriyle korkuttu

ENFEKSİYONLA SAVAŞIYOR Sabah'ın haberine göre Bülent Ersoy hastalıkla boğuşuyor. Ersoy'un 10 gündür İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altında olduğu ve çok ağır gribal bir enfeksiyonla savaştığı öğrenildi.