Bülent Ersoy önce mağazayı kapattırıp ''servet harcadı'' ardından da restoranı açtırdı
Türkiye'de siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, geçim derdinden trafiğine kadar tüm gündemlerini birkaç dakikalığına da olsa unutturacak bir haber Bülent Ersoy'dan geldi...
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, dün akşam bir yakın arkadaşı ile birlikte İstanbul Etiler'de gece yarısı özel olarak açtırdığı restoranda hem yemek yedi hem de sohbet etti.
Yemek masasında çok sayıda muhabirle de biraraya gelen Bülent Ersoy yemekten önce de bir mücevher mağazasını kendisi için kapattırıp alışveriş yaptığını söyledi.
Öncesinde ise bir mücevher mağazasını kendisi için kapattırıp alışveriş yaptığını belirten Bülent Ersoy, "Mağazayı kapattım, sonra da burayı açtırdım. Rahat rahat alışverişimi yaptım, biraz hafifledim. Bir kolye aldım, Türkiye'de ilk defa ben takacağım. Servet harcadım resmen" dedi.
"Bana kimse bir şey almadığı için kendim aldım. Benimkiler hep fakirdi. Şimdi fakir zengin ne olursa olsun istemiyorum kimseyi. Bana ne?" diyen Bülent Ersoy magazin muhabirlerine de dev taşlı yüzüğünü ve saatini gösterdi.