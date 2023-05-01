Bülent Ersoy sahne kıyafetiyle gündem oldu

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Nükhet Duru ile beraber ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nu ziyaret etmişti. Kendisini ziyarete gelen ünlü şarkıcıların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Saraçoğlu, altına "Ay ne güzel cuma" notunu düşmüştü.