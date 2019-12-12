Bülent Ersoy’dan kıyafete 1,5 milyon TL’lik harcama
Yılın sonuna doğru yaklaşırken 2019'u sahne rekoruyla bitirmeye hazırlanan Bülent Ersoy'un sahne kıyafetlerine harcadığı para dudak uçuklattı. Bir giydiğini bir daha asla giymediğini söyleyen Diva her programda ayrı kıyafet giyebilmek i
2019'u konser ve sahne rekoruyla kapatmaya hazırlanan Bülent Ersoy yıl boyunca her programında ayrı kıyafet giydi.
Bülent Ersoy'un 2019'da sahne kıyafetlerine aksesuarlarıyla birlikte 1.5 bir milyon TL harcadığı ortaya çıktı.