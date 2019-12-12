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  3. 12 Aralık 2019 11:50

Bülent Ersoy’dan kıyafete 1,5 milyon TL’lik harcama

Yılın sonuna doğru yaklaşırken 2019'u sahne rekoruyla bitirmeye hazırlanan Bülent Ersoy'un sahne kıyafetlerine harcadığı para dudak uçuklattı. Bir giydiğini bir daha asla giymediğini söyleyen Diva her programda ayrı kıyafet giyebilmek i

Bülent Ersoy’dan kıyafete 1,5 milyon TL’lik harcama

2019'u konser ve sahne rekoruyla kapatmaya hazırlanan Bülent Ersoy yıl boyunca her programında ayrı kıyafet giydi.

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Bülent Ersoy’dan kıyafete 1,5 milyon TL’lik harcama

Bunun için terzisi Semih Doğruer'e Nişantaşı'nda özel bir modaevi bile açtırdı.

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Bülent Ersoy’dan kıyafete 1,5 milyon TL’lik harcama

Bülent Ersoy'un 2019'da sahne kıyafetlerine aksesuarlarıyla birlikte 1.5 bir milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

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Bülent Ersoy’dan kıyafete 1,5 milyon TL’lik harcama

'BİR GİYDİĞİMİ BİR DAHA ASLA GİYMEM' Sanatçı "Bir giydiğimi bir daha asla giymem" diyor. Kostümleri kiraladığı depoda saklanıyor.

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