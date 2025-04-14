Bülent Ersoy'un ''çene yoran'' mal varlığı ortaya çıktı
Mücevherlere olan tutkusuyla bilinen usta sanatçı Bülent Ersoy'un mal varlığı duyanları şaşırtıyor.
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, dudak uçuklatan mal varlığıyla gündem oldu.
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Şarkılarının yanı sıra yer aldığı programlarla da adından sıkça söz ettiren Bülent Ersoy'un, emlak zengini olduğu biliniyor.
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Akşam gazetesinin haberine göre; Bülent Ersoy yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin gözde tatil merkezleri olan Muğla ve Antalya’da da çok sayıda taşınmaza sahip.
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İşte Bülent Ersoy'un mal varlıkları:
- İstanbul’da 28 daire ve ultra lüks 4 villa
- Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris’te villalar
- İstanbul Fenerbahçe’de sauna
- Fethiye’de benzin istasyonu
- 30 metrelik lüks yat
- Kiraya verdiği vinç ve dozerler
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