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  4. Bülent Ersoy'un ''çene yoran'' mal varlığı ortaya çıktı

Bülent Ersoy'un ''çene yoran'' mal varlığı ortaya çıktı

Mücevherlere olan tutkusuyla bilinen usta sanatçı Bülent Ersoy'un mal varlığı duyanları şaşırtıyor.

Bülent Ersoy'un ''çene yoran'' mal varlığı ortaya çıktı - Resim: 1

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, dudak uçuklatan mal varlığıyla gündem oldu. 

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Bülent Ersoy'un ''çene yoran'' mal varlığı ortaya çıktı - Resim: 2

Şarkılarının yanı sıra yer aldığı programlarla da adından sıkça söz ettiren Bülent Ersoy'un, emlak zengini olduğu biliniyor. 

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Bülent Ersoy'un ''çene yoran'' mal varlığı ortaya çıktı - Resim: 3

Akşam gazetesinin haberine göre; Bülent Ersoy yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin gözde tatil merkezleri olan Muğla ve Antalya’da da çok sayıda taşınmaza sahip. 

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Bülent Ersoy'un ''çene yoran'' mal varlığı ortaya çıktı - Resim: 4

İşte Bülent Ersoy'un mal varlıkları:

- İstanbul’da 28 daire ve ultra lüks 4 villa

- Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris’te villalar

- İstanbul Fenerbahçe’de sauna

- Fethiye’de benzin istasyonu

- 30 metrelik lüks yat

- Kiraya verdiği vinç ve dozerler

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