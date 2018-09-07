Bülent Ersoy'un görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıktı
Ses sanatçıcı Onur Akay, Bülent Ersoy'un daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafını paylaşarak Ersoy ile 14 yıl aşk yaşayan Birol Gürkanlı'nın vefat ettiğini duyurdu.
Ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz yıl Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirmeden önceki halini sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
Akay’ın bu paylaşımına sinirlenen Ersoy, Akay’a 50 bin TL tazminat davası açmıştı. Yaşanan bu olayın ardından ses sanatçısı, şimdi de Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirdikten hemen sonra çekilen bir fotoğrafını kendi internet sitesinden paylaştı.Bülent Ersoy'la görülen Birol Gürkanlı, Ersoy’un en uzun ilişki yaşadığı kişi olarak biliniyor.
TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Akay, Bülent Ersoy’la 14 sene birlikte olan ve bu birliktelik sonrası nişanlanan Birol Gürkanlı’nın geçirdiği bir trafik kazasında hayatanı kaybettiğini de belirtti.