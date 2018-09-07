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  3. 07 Eylül 2018 11:03

Bülent Ersoy'un görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıktı

Ses sanatçıcı Onur Akay, Bülent Ersoy'un daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafını paylaşarak Ersoy ile 14 yıl aşk yaşayan Birol Gürkanlı'nın vefat ettiğini duyurdu.

Bülent Ersoy'un görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıktı

Ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz yıl Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirmeden önceki halini sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

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Bülent Ersoy'un görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıktı

Akay’ın bu paylaşımına sinirlenen Ersoy, Akay’a 50 bin TL tazminat davası açmıştı. Yaşanan bu olayın ardından ses sanatçısı, şimdi de Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirdikten hemen sonra çekilen bir fotoğrafını kendi internet sitesinden paylaştı.Bülent Ersoy'la görülen Birol Gürkanlı, Ersoy’un en uzun ilişki yaşadığı kişi olarak biliniyor.

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Bülent Ersoy'un görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıktı

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Akay, Bülent Ersoy’la 14 sene birlikte olan ve bu birliktelik sonrası nişanlanan Birol Gürkanlı’nın geçirdiği bir trafik kazasında hayatanı kaybettiğini de belirtti.

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Bülent Ersoy'un görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıktı

BÜLENT ERSOY VE BİROL GÜRKANLI NEDEN EVLENMEDİ?

Bülent Ersoy, 80’li yıllarda Birol Gürkanlı ile büyük bir aşk yaşadı. 14 yıl süren ilişkisi nişanlılığın ötesine geçemedi.

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