Bülent Ersoy'un görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıktı

Akay’ın bu paylaşımına sinirlenen Ersoy, Akay’a 50 bin TL tazminat davası açmıştı. Yaşanan bu olayın ardından ses sanatçısı, şimdi de Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirdikten hemen sonra çekilen bir fotoğrafını kendi internet sitesinden paylaştı.Bülent Ersoy'la görülen Birol Gürkanlı, Ersoy’un en uzun ilişki yaşadığı kişi olarak biliniyor.



