Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
Ceyda Düvenci'den boşandıktan sonra aşk yaşatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Bülent Şakrak, şimdilerde kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşıyor. Ünlü çift son olarak sosyal medyada paylaştığı romantik karelerle adından söz ettirdi.
TRT 1’in sevilen dizisi “Gönül Dağı”nda Süleyman Kaya’nın oğlu Taylan karakterine hayat veren Bülent Şakrak, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
1 / 5
2015 yılında evlendiği Ceyda Düvenci ile 2023’te anlaşmalı olarak boşanan Şakrak, bir süre Burcu Kirman ile aşk yaşamış ancak bu ilişki kısa sürmüştü.
2 / 5
Ünlü oyuncu, daha sonra kendinden 16 yaş küçük oyuncu Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Çift, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla mutluluklarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
3 / 5
Bülent Şakrak, son olarak sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nu öptüğü romantik bir kareyi Instagram hesabında yayımladı.
4 / 5