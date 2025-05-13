Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'yle boşandıktan sonra 3'üncü kez aşık oldu
Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından hızlı bir aşk hayatı yaşayan Bülent Şakrak, önce Esra Akpınar'la ardından da Burcu Kirman'la yaşadığı kısa süreli aşkların ardından yine kendinden yaşça küçük bir güzelle yeni bir aşka yelken açtı.
2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti karşılıklı anlaşarak 8 yıl süren evlilikleri, 10 Temmuz 2023'te resmi olarak sona ermişti.
Bülent Şakrak - Ceyda Düvenci evliliği bittikten sonra Şakrak'ın bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşmıştı hatta Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" demişti. Ancak Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la olan bu birlikteliği de kısa sürdü.
Esra Akpınar'dan ayrılan 47 yaşındaki oyuncu Bülent Şakrak, 25 yaşındaki meslektaşı Burcu Kirman ile ilişkisini yılbaşında ilan etmişti. Ancak Burcu Kirman ile kısa süreli birlikteliğini de noktalayan Bülent Şakrak yeni bir aşka yelken açtı.
Bülent Şakrak'ın bu sefer de gönlünü kendisinden 16 yaş küçük olan 31 yaşındaki ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdığı öne sürülmüştü..