Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'yle boşandıktan sonra 3'üncü kez aşık oldu

Bülent Şakrak - Ceyda Düvenci evliliği bittikten sonra Şakrak'ın bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşmıştı hatta Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" demişti. Ancak Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la olan bu birlikteliği de kısa sürdü.