Bülent Şakrak ve Burcu Kirman aşkı bitti
Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından hızlı bir aşk hayatı yaşayan Bülent Şakrak'ın son mutluluğu da kısa sürdü.
Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık ilişkisini sadece 15 dakika süren tek celselik duruşmayla sonlandıran ünlü oyuncu Bülent Şakrak, kısa bir süre Esra Akpınar ile aşk yaşamış ancak bu ilişkisine de son vermişti. Şakrak yeni yılın ilk dakikalarında kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman ile aşk yaşadığını ilan etmişti
47 yaşındaki oyuncu Bülent Şakrak, 25 yaşındaki meslektaşı Burcu Kirman ile ilişkisini yılbaşında ilan etmişti.
Yeni yılı Alaçatı'da karşılayan çiftten Şakrak sevgilisiyle beraber pozunu Instagram hesabından "2025'e biz girdik. Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notuyla paylaşmıştı.
Bülent Şakrak'ın 1999 doğumlu Burcu Kirman'la beraberliğini açıklamasının ardından takipçilerinden 22 yaş farkı konusunda eleştirel yorumlar gelmişti.