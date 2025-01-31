Bülent Şakrak ve Burcu Kirman aşkı bitti

Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık ilişkisini sadece 15 dakika süren tek celselik duruşmayla sonlandıran ünlü oyuncu Bülent Şakrak, kısa bir süre Esra Akpınar ile aşk yaşamış ancak bu ilişkisine de son vermişti. Şakrak yeni yılın ilk dakikalarında kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman ile aşk yaşadığını ilan etmişti