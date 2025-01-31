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  4. Bülent Şakrak ile 22 yaş küçük sevgilisinin büyük aşkı bitti

Bülent Şakrak ve Burcu Kirman aşkı bitti

Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından hızlı bir aşk hayatı yaşayan Bülent Şakrak'ın son mutluluğu da kısa sürdü.

Bülent Şakrak ve Burcu Kirman aşkı bitti - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık ilişkisini sadece 15 dakika süren tek celselik duruşmayla sonlandıran ünlü oyuncu Bülent Şakrak, kısa bir süre Esra Akpınar ile aşk yaşamış ancak bu ilişkisine de son vermişti. Şakrak yeni yılın ilk dakikalarında kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman ile aşk yaşadığını ilan etmişti

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Bülent Şakrak ve Burcu Kirman aşkı bitti - Resim: 2

47 yaşındaki oyuncu Bülent Şakrak, 25 yaşındaki meslektaşı Burcu Kirman ile ilişkisini yılbaşında ilan etmişti.

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Bülent Şakrak ve Burcu Kirman aşkı bitti - Resim: 3

Yeni yılı Alaçatı'da karşılayan çiftten Şakrak sevgilisiyle beraber pozunu Instagram hesabından "2025'e biz girdik. Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notuyla paylaşmıştı.

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Bülent Şakrak ve Burcu Kirman aşkı bitti - Resim: 4

Bülent Şakrak'ın 1999 doğumlu Burcu Kirman'la beraberliğini açıklamasının ardından takipçilerinden 22 yaş farkı konusunda eleştirel yorumlar gelmişti.

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