Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan etti, eski eşi Ceyda Düvenci sosyal medyada aşka geldi
Kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini önceki sene sonlandıran güzel oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ve yeni sevgilisi ünlü radyocu Güçlü Mete ile sosyal medyada adeta düşman çatlattı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti 2015 yılında evlenmiş ancak 8 yıl sonra 10 Temmuz 2023'te resmen boşanmıştı.
Hatırlanacağı gibi Bülent Şakrak - Ceyda Düvenci evliliği bittikten sonra Şakrak'ın bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşmıştı hatta Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" demişti. Ancak Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la olan bu birlikteliği de kısa sürdü.
Esra Akpınar'dan ayrılan 47 yaşındaki oyuncu Bülent Şakrak, 25 yaşındaki meslektaşı Burcu Kirman ile ilişkisini yılbaşında ilan etmişti. Ancak Burcu Kirman ile kısa süreli birlikteliğini de noktalayan Bülent Şakrak yeni bir aşka yelken açtı.
Bülent Şakrak'ın bu sefer de gönlünü kendisinden 16 yaş küçük olan 31 yaşındaki ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdığı öne sürülmüştü..