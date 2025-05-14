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  4. Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu

Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu

Kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini önceki sene sonlandıran güzel oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyada adeta düşman çatlattı.

Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu - Resim: 1

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti 2015 yılında evlenmiş ancak 8 yıl sonra 10 Temmuz 2023'te resmen boşanmıştı.

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Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu - Resim: 2

Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren ekranların güzel oyuncu ve sunucusu Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak'ın ünlü ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na ilan-ı aşkı sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu - Resim: 3

Bülent Şakrak ile boşandıktan ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci şimdilerde fit haliyle adından söz ettiriyor. Ceyda Düvenci, yaklaşık 1,5 ayda tam 6 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.

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Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu - Resim: 4

Mavi mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Ceyda Düvenci verdiği kiloları adeta gözler önüne serdi.

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