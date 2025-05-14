Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu
Kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini önceki sene sonlandıran güzel oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyada adeta düşman çatlattı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti 2015 yılında evlenmiş ancak 8 yıl sonra 10 Temmuz 2023'te resmen boşanmıştı.
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Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren ekranların güzel oyuncu ve sunucusu Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak'ın ünlü ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na ilan-ı aşkı sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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Bülent Şakrak ile boşandıktan ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci şimdilerde fit haliyle adından söz ettiriyor. Ceyda Düvenci, yaklaşık 1,5 ayda tam 6 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.
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Mavi mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Ceyda Düvenci verdiği kiloları adeta gözler önüne serdi.
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