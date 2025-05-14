Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu

Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren ekranların güzel oyuncu ve sunucusu Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak'ın ünlü ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na ilan-ı aşkı sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.