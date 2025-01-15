Bülent Şakrak'tan yeni bir aşka yelken açan eski eşi Ceyda Düvenci'ye olay gönderme
Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık evliliğini 15 dakika süren tek celselik duruşmayla sonlandıran ünlü oyuncu Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman ile aşk pozlarına yenisini ekledi.
2015 yılında evlenen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti 2023 yılının Temmuz ayında 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Çiftin "ihanet" nedeniyle boşanma kararı aldıklarına yönelik iddialar o dönem magazin gündeminde yer alırken, Bülent Şakrak ayrılığın ardından Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı. Bülent Şakrak aradığı aşkı sonunda bulduğunu 2025 yılı için yaptığı "yeni yıl" paylaşımıyla ilan etti.
Ünlü oyuncu kendisinden 22 yaş küçük güzel oyuncu Burcu Kirman'la aşk yaşadığını resmen ilan etti.
Ancak tam da bu sırada Bülent Şakrak'ın eski eşi Ceyda Düvenci, ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu ve bu birlikteliği yayınladığı bu pozla ilan etti.
Sevgilisiyle keyifli anlarını paylaşmaya devam eden Bülent Şakrak ise "zamanlaması manidar" bir şekilde genç sevgilisi Burcu Kirman ile yeni bir fotoğrafını "Alayına, alay komutanlığı..." notuyla paylaştı...