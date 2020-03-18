Bülent Serttaş'ın koronavirüs önlemi
Şarkıcı Bülent Serttaş, önceki akşam kızı ile Baltalimanı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin koronavirüs ile ilgili sorularını yanıtlayan Serttaş, "El temizliği ve hijyene dikkat ediyorum. 20 kere ellerimi yıkıyorum. Dezenfektan, kolonya ve maskemi yanımda taşıyorum" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Bülent Serttaş, önceki akşam kızı ile Baltalimanı'nda aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.
Muhabirlerin, "Ülkede koronavirüs salgını devam ediyor. Siz nasıl önlem alıyorsunuz?" sorusuna Serttaş, şu yanıtı verdi: