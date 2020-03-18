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  3. 18 Mart 2020 11:20

Bülent Serttaş'ın koronavirüs önlemi

Şarkıcı Bülent Serttaş, önceki akşam kızı ile Baltalimanı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin koronavirüs ile ilgili sorularını yanıtlayan Serttaş, "El temizliği ve hijyene dikkat ediyorum. 20 kere ellerimi yıkıyorum. Dezenfektan, kolonya ve maskemi yanımda taşıyorum" ifadelerini kullandı

Bülent Serttaş'ın koronavirüs önlemi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Bülent Serttaş, önceki akşam kızı ile Baltalimanı'nda aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.

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Bülent Serttaş'ın koronavirüs önlemi

Gazetecileri karşısında gören Serttaş, aracını hemen kenara çekti. 

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Bülent Serttaş'ın koronavirüs önlemi

Muhabirlerin, "Ülkede koronavirüs salgını devam ediyor. Siz nasıl önlem alıyorsunuz?" sorusuna Serttaş, şu yanıtı verdi:

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Bülent Serttaş'ın koronavirüs önlemi

Ben de söylenenleri uyguluyorum. Kalabalık ortamlarda fazla kalmıyorum. El temizliği ve hijyene dikkat ediyorum. 20 kere ellerimi yıkıyorum. Dezenfektan, kolonya ve maskemi yanımda taşıyorum.

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