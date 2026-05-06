Bülent Serttaş'tan şaşırtan değişim: 3 ayda 18 kilo verdi, zayıflama sırrını ilk kez açıkladı!
Ünlü türkücü Bülent Serttaş, kısa sürede verdiği 18 kiloyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Fit görünümü ve yenilediği giyim tarzıyla dikkat çeken Serttaş, bugüne kadar mesafeli olduğu zayıflama yöntemini itiraf etti.
Ünlü türkücü Bülent Serttaş, son dönemde yaşadığı görsel değişimle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 3 ay gibi kısa bir sürede tam 18 kilo veren sanatçı, sadece zayıflamakla kalmadı; tepeden tırnağa yenilediği tarzıyla adeta gençlik yıllarına geri döndü.
Serttaş, zayıflama sürecinde son dönemde dünyada ve Türkiye'de popüler olan zayıflama iğnelerinden destek aldığını açık yüreklilikle paylaştı.
Normal şartlarda iğneye ve antibiyotik kullanımına karşı bir yapısı olduğunu vurgulayan sanatçı, süreci şu sözlerle anlattı:
"Ben iğneye karşıydım aslında. Hastalansam bile doğal yollarla tedavi etmeye çalışırım kendimi. Ama zayıflama iğnesiyle ilgili derin araştırmalar yaptım ve sonunda kullanmaya karar verdim."
Kilo verme sürecinin sadece iğneyle sınırlı kalmadığını belirten Bülent Serttaş, disiplinli bir yaşam tarzını da benimsedi. Ünlü şarkıcı, her gün aksatmadan 1 saat yürüyüş yaparak süreci hızlandırdığını ve vücudunu zinde tuttuğunu ifade etti.