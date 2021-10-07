Buluşacağı erkekler için önceden kurallar listesi hazırlayan kadın olay oldu

Üçüncü maddede ise sosyal medyanın gücü devreye giriyor. Brooke, “Beni stalklamamış gibi davranma. Çünkü ben görüşeceğim insanları önceden araştırıyorum ve senin de beni araştırmış olman çok normal böylece seri katil olmadığımı da bilirsin.” diyor. Dördüncü madde tamamen ilk buluşmada seçilecek menüyle alakalı. Brooke, buluşmada içeceklerin olması gerektiğini fakat yemek yenmemesini tavsiye ediyor.Nedeni ise eğer buluşma iyi geçmezse kalkıp gitmek yerine yemeği yemek zorunda kalmak istemiyor.