Bunu giyebilmek ''cesaret'' isterdi... Ece Seçkin giyip paylaştı
Yeni şarkısı Yastık'ı dinleyicilerin beğenisine sunan Ece Seçkin, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Ece Seçkin, müzik sektöründeki işleri dışında sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla da gündemden düşmüyor.
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29 yaşındaki şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya sayfasından mini şortuyla poz verdiği fotoğraflarını paylaştı.
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Seçkin’in pozları kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.
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