Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme

'İYİLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR' Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin ümit veren bir açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hüseyin Arslan, "Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor.