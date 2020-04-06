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  3. 06 Nisan 2020 18:05

Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme

Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, ünlü sunucunun sağlık durumu herkesi heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme

Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, ünlü sunucunun sağlık durumu herkesi heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

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Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme

"Çok Gezenti" isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

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Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme

Burak Akkul'un sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmış ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilmişti.

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Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme

'İYİLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR' Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin ümit veren bir açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hüseyin Arslan, "Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor.

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