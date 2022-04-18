Burak Deniz ile barışan Didem Soydan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor
Kısa bir süre önce ayrıldığı sevgilisi oyuncu Burak Deniz ile yeniden barışan güzel manken Didem Soydan, sosyal medyayı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan Didem Soydan, son olarak paylaştığı pozuyla yine nefesleri kesti.
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Birbirinden cesur açıklamaları ve paylaşımlarıyla takipçilerini kendisine hayran bırakan 38 yaşındaki güzel manken, bir markanın reklamı için geçtiği kameralar karşısında, "Isınan havalarla birlikte çiçek miyiz?" yazarak paylaşımda bulundu.
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Geçtiğimiz haftalarda eski sevgili Burak Deniz ile yeniden bir araya gelen ve barıştıkları açıklayan ikili, aşk hayatını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.
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Instagram'da fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sık sık sunan Didem Soydan'a binlerce beğeni ve yorum geliyor.
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