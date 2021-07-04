Burak Deniz ve Didem Soydan ayrıldı

Manken Didem Soydan uzun bir süredir, oyuncu Büşra Develi'den ayrılan Burak Deniz ile aşk yaşıyordu. Maraşlı dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Burak Deniz ve Soydan'ın ayrıldığı, ayrılığın ardından ise beraber çalıştıkları spor hocalarını değiştirdikleri belirtildi.