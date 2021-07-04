Burak Deniz ve Didem Soydan ayrıldı
Uzun bir süredir aşk yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan'ın ayrıldığı iddiaları magazin gündemine oturdu. İlişkilerini gözden uzakta yaşayan ünlü çift, birlikte oldukları fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı. O gelişme ileri sürülen ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi.
Manken Didem Soydan uzun bir süredir, oyuncu Büşra Develi'den ayrılan Burak Deniz ile aşk yaşıyordu. Maraşlı dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Burak Deniz ve Soydan'ın ayrıldığı, ayrılığın ardından ise beraber çalıştıkları spor hocalarını değiştirdikleri belirtildi.
İlk olarak birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldıran Didem Soydan, ayılık iddialarına yol açarken ardından Burak Deniz'in yaptığı hareket ilişkinin bittiğini gözler önüne serdi.
Burak Deniz, Didem Soydan ile gittiği spor hocasını değiştirince, ayrılık iddiaları güçlendi. Daha önce Adil Ayvaz'la çalışan ikiliden spor hocasını değiştiren Deniz, kısa süre önce rol arkadaşı Alina Boz'un spor hocası Kerim Savaş Sarı'yla çalışmaya başladı.
İkili sosyal medya üzerinden birbirini takip etmeye devam ederken, çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili ise net bir açıklama yapılmadı.