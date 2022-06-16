Burak Deniz'in sevgilisi manken Didem Soydan'dan bornozlu ayna pozu
Burak Deniz ile aşk yaşayan 38 yaşındaki manken Didem Soydan, ayna karşısında beyaz bornozuyla poz verdi.
Güzel manken Didem Soydan, bornozlu paylaşımıyla yıktı geçti.
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Burak Deniz ile aşk yaşayan güzel model aynı zamanda birçok yapımda rol de aldı.
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Soydan, üstünü çıkardı ve bornozunu giydip sosyal medyaya o iddialı pozlarını attı.
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Didem Soydan kimdir?
1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Soydan, göçmen bir ailenin kızıdır. Üniversite yıllarında modellik yapmaya başlayan güzel manken, Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı.
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