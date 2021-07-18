Burak Özçivit ile Fahriye Evcen motosikletleriyle ilgi odağı oldu

Birkaç gün önce de Gümüşlük'te mütevazı günlük tekneleriyle gezintiye çıkan ikili, ayaküstü muhabirlerle sohbet etmişti. Evcen, iki yaşındaki oğulları Karan Özçivit için "özel öğretmen tutacakları" şeklindeki iddiayı "Öyle bir şey yok" diyerek yalanlamıştı.