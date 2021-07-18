Burak Özçivit ile Fahriye Evcen motosikletleriyle ilgi odağı oldu
Tatil sezonunu Bodrum'da açan Burak Özçivit, önceki gün kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'le Yalıkavak'ta motorunun üzerinde objektiflere yansıdı.
Tatil sezonunu Bodrum'da açan Burak Özçivit, önceki gün kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'le Yalıkavak'ta motorunun üzerinde objektiflere yansıdı.
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Bu sefer karayı tercih eden çiftten yakışıklı oyuncunun; motosiklet seyir halindeyken eşine bulunduğu bölgeyi anlattığı halleri objektiflere böyle yansıdı.
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Bodrum Yalıkavak'taki koyları motosikletleriyle gezen Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, keyifli bir gün geçirdi.
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Birkaç gün önce de Gümüşlük'te mütevazı günlük tekneleriyle gezintiye çıkan ikili, ayaküstü muhabirlerle sohbet etmişti. Evcen, iki yaşındaki oğulları Karan Özçivit için "özel öğretmen tutacakları" şeklindeki iddiayı "Öyle bir şey yok" diyerek yalanlamıştı.
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