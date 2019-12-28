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  3. 28 Aralık 2019 11:55

Burak Özçivit oğlu Karan’la ilgili iddialara bakın ne dedi

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit önceki gün Maslak'ta görüntülenmişti. İlk fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturan oğlu Karan'a reklam teklifi yağdığı haberleriyle gündem olan Özçivit iddialarla ilgili sorulara şöyl

Burak Özçivit oğlu Karan’la ilgili iddialara bakın ne dedi

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, önceki gün Maslak'ta yol kenarında pilav yerken görüntülendi.

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Burak Özçivit oğlu Karan’la ilgili iddialara bakın ne dedi

Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu şimdilerde reyting rekorları kıran dizisiyle ilgili "Dizimiz iyi gidiyor, dublajdan çıktım şimdi. Biraz hastalık var, sesim de kötü. Kusura bakmayın" şeklinde konuştu.

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Burak Özçivit oğlu Karan’la ilgili iddialara bakın ne dedi

Özçivit, oğlu Karan'a gelen reklam teklifleri hakkında ise konuşmaktan kaçındı.

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Burak Özçivit oğlu Karan’la ilgili iddialara bakın ne dedi

BEĞENİ REKORU KIRMIŞTI Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde 8 aylık oğulları Karan'ın ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmış, minik Karan'ın fotoğrafı beğeni rekoru kırmıştı.

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