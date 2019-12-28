Burak Özçivit oğlu Karan’la ilgili iddialara bakın ne dedi
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit önceki gün Maslak'ta görüntülenmişti. İlk fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturan oğlu Karan'a reklam teklifi yağdığı haberleriyle gündem olan Özçivit iddialarla ilgili sorulara şöyl
ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, önceki gün Maslak'ta yol kenarında pilav yerken görüntülendi.
Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu şimdilerde reyting rekorları kıran dizisiyle ilgili "Dizimiz iyi gidiyor, dublajdan çıktım şimdi. Biraz hastalık var, sesim de kötü. Kusura bakmayın" şeklinde konuştu.