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  3. 15 Ocak 2021 12:20

Burak Özçivit paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen magazin gündeminden düşmüyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ekranların sevilen yüzü, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla karizması ve tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.

Burak Özçivit paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıran Burak Özçivit'ten yeni haberler var. Fenomen dizisindeki başarılı performansı kadar yakışıklılığı ile dikkat çeken ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarına hız kesmiyor.

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Burak Özçivit paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu

Çarşamba akşamları Kuruluş Osman ile ekranlarda fırtınalar estiren Burak Özçivit, sosyal medyada da görünürlülüğünü sürdürüyor. Takipçileriyle etkileşim halinde olan oyuncu, sevenlerinin ilgisine kayıtsız kalamıyor ve yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Burak Özçivit paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu

Ekranların yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla karizmasını yine konuşturdu.

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Burak Özçivit paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu

İşte Burak Özçivit'in o fotoğrafları

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