Burak Özçivit paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu

Çarşamba akşamları Kuruluş Osman ile ekranlarda fırtınalar estiren Burak Özçivit, sosyal medyada da görünürlülüğünü sürdürüyor. Takipçileriyle etkileşim halinde olan oyuncu, sevenlerinin ilgisine kayıtsız kalamıyor ve yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor.