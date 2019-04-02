Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ''sosyal'' önlem
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen daha doğmadan oğlu Karan için açtıkları Instagram hesabıyla eleştirilmişti. Konuyl ilgili açıklama yapan Özçivit, 'Bir sürü sahte hesap oluyor. Önüne geçmek için yaptık' dedi. .
Burak Özçivit, 10 gün sonra doğacak oğlu Karan için açtığı Instagram hesabı eleştirilerine ilk kez cevap verdi.
100 binin üzerinde takipçisi olan çocuğunun sayfası için oyuncu, "Sosyal medyada bir sürü sahte hesap oluyor. Bunların önüne geçmek ve kimse profil oluşturmasın diye yaptık. Farklı bir nedeni yok" dedi.
Osman Gazi'nin hayatını canlandıracağı dizi için çalışmalarını hızlandıran Özçivit, "At biniyorum ve dersler alıyorum. Zaten at binme meraklarım arasındaydı. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.