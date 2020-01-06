Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyayı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, 8.5 ay önce yaptığı doğumun ardından uzun süre kilolarıyla konuşulmuştu. Ancak güzel oyuncu her fırsatta oğlunun anne sütünden faydalanmasının daha önemli olduğunu sö
Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtulmayı başardı.
Fahriye Evcen oğlu Karan ile çekildiği fotoğrafları paylaşmasının ardından hayranlarına yeni paylaşımlarda bulundu.
Eski formuna kavuşan Fahriye Evcen'den bugün yeni bir paylaşım daha geldi. Birkaç saatte 700 binden fazla beğeni alan Fahriye Evcen'nin fotoğrafına yorum yağdı.