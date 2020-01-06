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  3. 06 Ocak 2020 11:05

Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyayı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, 8.5 ay önce yaptığı doğumun ardından uzun süre kilolarıyla konuşulmuştu. Ancak güzel oyuncu her fırsatta oğlunun anne sütünden faydalanmasının daha önemli olduğunu sö

Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyayı

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtulmayı başardı.

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Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyayı

Fahriye Evcen oğlu Karan ile çekildiği fotoğrafları paylaşmasının ardından hayranlarına yeni paylaşımlarda bulundu.

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Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyayı

Eski formuna kavuşan Fahriye Evcen'den bugün yeni bir paylaşım daha geldi. Birkaç saatte 700 binden fazla beğeni alan Fahriye Evcen'nin fotoğrafına yorum yağdı.

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Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyayı

İşte Fahriye Evcen'in son paylaşımı...

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