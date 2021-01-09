Burak Özçivit'in plakası dikkat çekti
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'la ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen'le Boğaz keyfi yaptı. Ünlü çift, mavi renkli Ferrari marka araçlarıyla Ortaköy ile Yeniköy arasını gezdi.
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'la ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen'le Boğaz keyfi yaptı. Ünlü çift, mavi renkli Ferrari marka araçlarıyla Ortaköy ile Yeniköy arasını gezdi.
Yılbaşı nedeniyle dizi çekimlerine verilen arayı fırsat bilip eşiyle Boğaz sefası yapan Burak Özçivit, tüm bakışları üzerine topladı.
Gittikleri her yerde hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.