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  3. 09 Ocak 2021 12:45

Burak Özçivit'in plakası dikkat çekti

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'la ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen'le Boğaz keyfi yaptı. Ünlü çift, mavi renkli Ferrari marka araçlarıyla Ortaköy ile Yeniköy arasını gezdi.

Burak Özçivit'in plakası dikkat çekti

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'la ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen'le Boğaz keyfi yaptı. Ünlü çift, mavi renkli Ferrari marka araçlarıyla Ortaköy ile Yeniköy arasını gezdi.

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Burak Özçivit'in plakası dikkat çekti

Yılbaşı nedeniyle dizi çekimlerine verilen arayı fırsat bilip eşiyle Boğaz sefası yapan Burak Özçivit, tüm bakışları üzerine topladı.

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Burak Özçivit'in plakası dikkat çekti

Gittikleri her yerde hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

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Burak Özçivit'in plakası dikkat çekti

Mavi renkteki Ferrari marka aracıyla da bakışları üzerine toplayan oyuncunun aracındaki detay dikkat çekti.

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