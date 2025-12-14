  1. Anasayfa
  4. Burak Özçivit'in tek imzayla kazanacağı para dudak uçuklattı

Türkiye'de en yakışıklı oyuncular listesinde zirveye oynayan ismi Burak Özçivit, yaptığı son reklam anlaşmasından elde edeceği kazanç ile gündem oldu.

Başrolünü oynadığı ‘Kuruluş: Osman’ dizisinde yeni sezonda bölüm başına 4 milyon lira istediği için yapım şirketiyle anlaşamayan ve diziden ayrılan Burak Özçivit bu sefer de imza attığı yeni bir reklam anlaşmasıyla gündemde. 

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; İstanbul'un En Güzel Kızı oyununda yer alacak olan Özçivit oyunun ana sponsoru inşaat firmasıyla anlaştı. 

Burak Özçivit firmanın reklamlarında oynayarak tam 45 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

