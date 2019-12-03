Burak Özçivit'ten aşk pozu

AŞK PAYLAŞIMI

Çekimlere başlandığı ilk günden itibaren büyük bir heyecanla beklenen tarihi yapım seyirciyi kendine hayran bırakan Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'i canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit bu kez sosyal medya paylaşımıyla hayran bıraktı.