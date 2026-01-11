Burak Özçivit'ten ''para karşılığı yemek'' iddiaları sonrası olay açıklama

Türkiye'nin en ünlü çiftlerinin başıda gelen Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti hakkında son günlerde "boşanıyorlar" iddiaları çift tarafından yalanlanırken ünlü çift şimdi de "para karşılığında yemeğe katılıyorlar" iddiasıyla gündemde...