  4. Burak Özçivit hakkında ''para karşılığı yemek'' iddiaları olay oldu

Burak Özçivit'ten ''para karşılığı yemek'' iddiaları sonrası olay açıklama

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, hakkında çıkan para karşılığı yurt dışında yemek davetlerine katıldığı iddialarına sert çıktı.

Türkiye'nin en ünlü çiftlerinin başıda gelen Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti hakkında son günlerde "boşanıyorlar" iddiaları çift tarafından yalanlanırken ünlü çift şimdi de "para karşılığında yemeğe katılıyorlar" iddiasıyla gündemde...

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, hem özel hayatıyla hem de başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettiriyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları katıldığı davetlerle adından çokça söz ettiren Özçivit'in belirli bir rakam karşılığında etkinliklerde boy gösterdiğini ileri sürdü.

 Bu iddialara karşı sessizliğini bozan ünlü oyuncu, reklam yüzü olduğu markanın lansmanında açıklamalarda bulundu.

