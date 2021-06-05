Burak Sergen ile Nihan Ünsal o yorumlardan sonra soluğu mahkemede aldı
Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, koronavirüse yakalanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Sergen, 46 gün sonra taburcu oldu.
Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, koronavirüse yakalanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Sergen, 46 gün sonra taburcu oldu.
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Sağlığına kavuşan oyuncu dün, nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Sergen'in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.
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Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan'ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik" dedi.
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ÇİRKİN YORUMLARA İSYAN ETTİ
Bu haberin ardından sosyal medyada yapılan çirkin yorumlar ünlü çifti isyan ettirdi. Çift avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı:
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