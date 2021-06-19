Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen'den olay açıklama

Hürriyet'te yer alan habere göre; Işıl Sergen dava sonrası şu açıklamayı yaptı: Hiç kolay değildi. Sanki çocuğumu yeniden doğurmak zorunda kaldım. İki yıllık gözyaşı, mücadele, kaygı, uykusuzluk ve bunun gibi bir sürü duygumun yerinde bugün çiçekler açtı. Artık çocuğumu koruma altına alabildim. Bugün yeni bir başlangıç bizim için.