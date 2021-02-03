Burak Yılmaz ve İstem Atilla’dan bebek müjdesi! İkinci kez nikah masasına oturuyorlar
Sezon başında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, iki kez ayrılıp barıştığı, 2014- 2018 yılları arasında evli kaldığı İstem Atilla ile yeniden barıştı.
Sezon başında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, iki kez ayrılıp barıştığı, 2014- 2018 yılları arasında evli kaldığı İstem Atilla ile yeniden barıştı.
ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLUYOR Ailesi ile Fransa'da yaşayan futbolcu, üçüncü kez baba olmak için gün sayıyor. Yakın zamanda Paris'te nikah masasına oturacakları konuşulan ikili, geçtiğimiz ay bu müjdeli haberi aldı.
Derin ve Nazlı isimli iki kızlarından sonra üçüncü çocuklarını bekleyen Yılmaz çiftinin, bu mutlu haberi sadece yakınlarına verdiği öğrenildi.