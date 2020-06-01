Burak Yılmaz yeniden evleniyor
Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, İstem Atilla ile 2018 yılında boşanmıştı. Geçtiğimiz yıl barışan çift yeniden nikah masasına oturacak.
Karantina sürecinde herkes ayrılırken, Burak Yılmaz ve İstem Atilla, evliliklerine ikinci şansı verdi.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yılmaz ve 2018’de boşandığı eşi Atilla, ikinci kez nikah masasına oturacak.
2009’da dünyaevine giren ve evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çift, 9 yıl sonra yollarını ayırmıştı. Başta Emre Belözoğlu olmak üzere yakın dostlarının araya girmesiyle 1 yıl sonra barışan Yılmaz ve Atilla, yeniden aynı evde yaşamaya başlamıştı.