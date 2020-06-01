Burak Yılmaz yeniden evleniyor

2009’da dünyaevine giren ve evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çift, 9 yıl sonra yollarını ayırmıştı. Başta Emre Belözoğlu olmak üzere yakın dostlarının araya girmesiyle 1 yıl sonra barışan Yılmaz ve Atilla, yeniden aynı evde yaşamaya başlamıştı.



