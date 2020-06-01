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  3. 01 Haziran 2020 09:47

Burak Yılmaz yeniden evleniyor

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, İstem Atilla ile 2018 yılında boşanmıştı. Geçtiğimiz yıl barışan çift yeniden nikah masasına oturacak.

Burak Yılmaz yeniden evleniyor

Karantina sürecinde herkes ayrılırken, Burak Yılmaz ve İstem Atilla, evliliklerine ikinci şansı verdi.

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Burak Yılmaz yeniden evleniyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yılmaz ve 2018’de boşandığı eşi Atilla, ikinci kez nikah masasına oturacak.

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Burak Yılmaz yeniden evleniyor

2009’da dünyaevine giren ve evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çift, 9 yıl sonra yollarını ayırmıştı. Başta Emre Belözoğlu olmak üzere yakın dostlarının araya girmesiyle 1 yıl sonra barışan Yılmaz ve Atilla, yeniden aynı evde yaşamaya başlamıştı.

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Burak Yılmaz yeniden evleniyor

ACARKENT’E TAŞINIYORLAR

Ulus’taki Savoy Sitesi’nde kızlarıyla birlikte yaşayan Burak Yılmaz ile İstem Atilla, karantina sonrası ikinci kez nikâh masasına oturmayı düşünüyor.

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