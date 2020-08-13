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  3. 13 Ağustos 2020 10:00

Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Normalleşme sürecinin başlamasıyla kendisini tatil beldesine atan Burcu Esmersoy, yeni bir yatırım yaptı.

Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Normalleşme sürecinin başlamasıyla kendisini tatil beldesine atan Burcu Esmersoy, yeni bir yatırım yaptı.

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Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Sosyal medya hesabından markalarla iş birliği yaparak para kazanan Esmersoy, ünlü olmasının avantajını kullanarak Bodrum'dan indirimli bir fiyatla ev aldı.

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Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında hayat bulan ve birçok ünlünün tatilini geçirdiği rezidanstan Esmersoy da ev satın aldı.

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Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

1+1 dairelerden satın alan Esmersoy'a yapılan indirim dudak uçuklattı.

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