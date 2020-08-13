Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Normalleşme sürecinin başlamasıyla kendisini tatil beldesine atan Burcu Esmersoy, yeni bir yatırım yaptı.
Normalleşme sürecinin başlamasıyla kendisini tatil beldesine atan Burcu Esmersoy, yeni bir yatırım yaptı.
Sosyal medya hesabından markalarla iş birliği yaparak para kazanan Esmersoy, ünlü olmasının avantajını kullanarak Bodrum'dan indirimli bir fiyatla ev aldı.
Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında hayat bulan ve birçok ünlünün tatilini geçirdiği rezidanstan Esmersoy da ev satın aldı.