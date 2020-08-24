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  3. 24 Ağustos 2020 09:29

Burcu Esmersoy: Bodrum'dan ev aldığım doğru

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bodrum'dan ev aldığı haberini doğrulayan Esmersoy, "Bir teklifte bulundum, onlar da kabul etti. Yani ev aldığım haberi doğru" şeklinde konuştu

Burcu Esmersoy: Bodrum'dan ev aldığım doğru

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Karantina sonrası Bodrum'a giderek uzun bir süre tatil yapan sunucu Burcu Esmersoy, İstanbul'a döndü.  

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Burcu Esmersoy: Bodrum'dan ev aldığım doğru

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Esmersoy, gazetecilerin ricasını kırmayarak röportaj verdi.  

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Burcu Esmersoy: Bodrum'dan ev aldığım doğru

"DEDİKODU YAPTIK" Burcu Esmersoy, Seda Sayan'ın paylaştığı fotoğrafın hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulundu. Esmersoy, konuyla ilgili, "Seda Hanımı çok seviyorum. Beraber Oğulcan'ın dedikodusunu yaptık biraz. Oğulcan çok şeker birisi, Allah sahibine bağışlasın. Gelinimiz de güzel bir kız" açıklamasını yaptı.

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Burcu Esmersoy: Bodrum'dan ev aldığım doğru

"BODRUM'DAN EV ALDIM" Bodrum'dan ev aldığı haberini doğrulayan Burcu Esmersoy, "Bir teklifte bulundum, onlar da kabul etti. Sağ olsunlar. Yani ev aldığım haberi doğru" şeklinde konuştu.

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