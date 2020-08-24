Burcu Esmersoy: Bodrum'dan ev aldığım doğru
Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bodrum'dan ev aldığı haberini doğrulayan Esmersoy, "Bir teklifte bulundum, onlar da kabul etti. Yani ev aldığım haberi doğru" şeklinde konuştu
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Karantina sonrası Bodrum'a giderek uzun bir süre tatil yapan sunucu Burcu Esmersoy, İstanbul'a döndü.
Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Esmersoy, gazetecilerin ricasını kırmayarak röportaj verdi.
"DEDİKODU YAPTIK" Burcu Esmersoy, Seda Sayan'ın paylaştığı fotoğrafın hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulundu. Esmersoy, konuyla ilgili, "Seda Hanımı çok seviyorum. Beraber Oğulcan'ın dedikodusunu yaptık biraz. Oğulcan çok şeker birisi, Allah sahibine bağışlasın. Gelinimiz de güzel bir kız" açıklamasını yaptı.