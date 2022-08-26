Burcu Esmersoy duş aldığı görüntüleri paylaştı
Yazın tadını çıkaran ünlü sunucu Burcu Esmersoy Instagram'dan son olarak duş aldığı görüntüleri paylaştı.
45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmerosy şu sıralar yazın tadını çıkarıyor.
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Ceyda Düvenci'nin programında kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile nasıl tanıştığını anlattı.
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Ünlü sunucu sevgilisiyle uçakta tanıştığını söyleyip evlilik için de sinyal verdi.
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Yaz tatilinden sık sık fotoğraflar paylaşan Burcu Esmersoy bu kez de duş aldığı görüntüleri paylaştı.
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