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Burcu Esmersoy duş aldığı görüntüleri paylaştı

Yazın tadını çıkaran ünlü sunucu Burcu Esmersoy Instagram'dan son olarak duş aldığı görüntüleri paylaştı.

Burcu Esmersoy duş aldığı görüntüleri paylaştı - Resim: 1

45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmerosy şu sıralar yazın tadını çıkarıyor. 

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Burcu Esmersoy duş aldığı görüntüleri paylaştı - Resim: 2

Ceyda Düvenci'nin programında kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile nasıl tanıştığını anlattı.

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Burcu Esmersoy duş aldığı görüntüleri paylaştı - Resim: 3

Ünlü sunucu sevgilisiyle uçakta tanıştığını söyleyip evlilik için de sinyal verdi.

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Burcu Esmersoy duş aldığı görüntüleri paylaştı - Resim: 4

Yaz tatilinden sık sık fotoğraflar paylaşan Burcu Esmersoy bu kez de duş aldığı görüntüleri paylaştı. 

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