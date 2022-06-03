Burcu Esmersoy: Enerjisi bitmeyen genç bir kadındım...
Birçok işbirliği yapan Burcu Esmersoy markaların kendisini tercih etmesinin nedenini açıkladı.
Burcu Esmersoy Marie Claire dergisinin haziran sayısına konuştu. 45 yaşındaki Esmersoy “20’lerimde her şeyi saf ve temiz duygular içinde, karşısındaki ve çevresindeki her şeye güvenmeyi tercih ederek yaşayan, enerjisi bitmeyen genç bir kadındım...
30’larımda yaşadığım olaylar paralelinde daha içime kapanık oldum. Enerjimi daha tasarruflu yansıttığım temkinli bir dönemdi...
40’larım bu iki harika dönemin en güzel özelliklerini barındırıyor. İyi niyetini, temiz kalbini, pozitif enerjisini, çalışkanlığını öğrenmiş, tamamen akışta ve farkında bir kadın oldum” dedi.
Hayatında hiçbir şeyden pişmanlık duymadığını söyleyen Burcu Esmersoy “Yaşadığım her şey beni bugün olduğum profesyonel, hızlı, çalışkan ve kendi ayakları üzerinde duran güçlü, korkusuz, endişesiz kadın haline getirdi...