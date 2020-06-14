Burcu Esmersoy ile Allan Hakko’nun 4 aylık aşkı bitti!
Burcu Esmersoy, 4 ay önce gönlünü Vakko'nun veliahdı Allan Hakko'ya kaptırmıştı. İlişkinin başlarında "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" diyen Esmersoy daha sonra Hakko ailesinin gönlünü de fethetmişti.
Burcu Esmersoy, 4 ay önce gönlünü Vakko'nun veliahdı Allan Hakko'ya kaptırmıştı. İlişkinin başlarında "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" diyen Esmersoy daha sonra Hakko ailesinin gönlünü de fethetmişti.
Geçtiğimiz günlerde sosyetik sevgilisinin annesi Carole Hakko ile kardeşi Romina Hakko Garih, Instagram'da güzel sunucuyu takibe almıştı.
'2. Sayfa' programının son dakika haberine göre; çiftin ilişkisini, Burcu Esmersoy'un disiplinli hayatı ve işine daha çok zaman ayırması bitirdi.