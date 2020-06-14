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  3. 14 Haziran 2020 23:01

Burcu Esmersoy ile Allan Hakko’nun 4 aylık aşkı bitti!

Burcu Esmersoy, 4 ay önce gönlünü Vakko'nun veliahdı Allan Hakko'ya kaptırmıştı. İlişkinin başlarında "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" diyen Esmersoy daha sonra Hakko ailesinin gönlünü de fethetmişti.

Burcu Esmersoy ile Allan Hakko’nun 4 aylık aşkı bitti!

Burcu Esmersoy, 4 ay önce gönlünü Vakko'nun veliahdı Allan Hakko'ya kaptırmıştı. İlişkinin başlarında "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" diyen Esmersoy daha sonra Hakko ailesinin gönlünü de fethetmişti.

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Burcu Esmersoy ile Allan Hakko’nun 4 aylık aşkı bitti!

Geçtiğimiz günlerde sosyetik sevgilisinin annesi Carole Hakko ile kardeşi Romina Hakko Garih, Instagram'da güzel sunucuyu takibe almıştı.

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Burcu Esmersoy ile Allan Hakko’nun 4 aylık aşkı bitti!

'2. Sayfa' programının son dakika haberine göre; çiftin ilişkisini, Burcu Esmersoy'un disiplinli hayatı ve işine daha çok zaman ayırması bitirdi.

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Burcu Esmersoy ile Allan Hakko’nun 4 aylık aşkı bitti!

"BURCU SADECE İŞİNE AŞIK" Gezmeyi ve sosyalleşmeyi seven Allan Hakko'nun da arkadaşlarına "Burcu sadece işine aşık" dediği iddia edildi.

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