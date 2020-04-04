Burcu Esmersoy müstehcen görüntüler için harekete geçti
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada paylaşılan fotomontajlı fotoğraflara erişimin engellemesini istedi.
Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabından kendi fotoğrafının yer aldığı müstehcen görüntülerin yayınlandığını gördü.
FOTOMONTAJ!
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; fotoğraf düzenleme programıyla, çıplak bir kadına Esmersoy'un yüzü yapıştırılmış ve fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.
'ERİŞİM ENGELLENSİN'
Savcılığa suç duyurusunda bulunan Esmersoy, fotoğrafın kim tarafından hazırlanıp yayınlandığının tespit edilmesini istedi.