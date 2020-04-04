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  3. 04 Nisan 2020 13:54

Burcu Esmersoy müstehcen görüntüler için harekete geçti

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada paylaşılan fotomontajlı fotoğraflara erişimin engellemesini istedi.

Burcu Esmersoy müstehcen görüntüler için harekete geçti

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabından kendi fotoğrafının yer aldığı müstehcen görüntülerin yayınlandığını gördü.

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Burcu Esmersoy müstehcen görüntüler için harekete geçti

FOTOMONTAJ!
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; fotoğraf düzenleme programıyla, çıplak bir kadına Esmersoy'un yüzü yapıştırılmış ve fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.

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Burcu Esmersoy müstehcen görüntüler için harekete geçti

'ERİŞİM ENGELLENSİN'
Savcılığa suç duyurusunda bulunan Esmersoy, fotoğrafın kim tarafından hazırlanıp yayınlandığının tespit edilmesini istedi.

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Burcu Esmersoy müstehcen görüntüler için harekete geçti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şikayet dilekçesinde fotoğrafların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınlandığını, paylaşımların altına ahlaksız yorumlar yapıldığını belirten Esmersoy'un şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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