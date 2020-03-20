Burcu Esmersoy: O soruların muhatabı ben değilim
Burcu Esmersoy ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Allan Hakko, önceki akşam İstinye'de market alışverişi yaparken görüntülendi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde aşkları belgelenen Burcu Esmersoy ile Allan Hakko, önceki akşam İstinye'de market alışverişi yaparken görüntülendi.
"STOK YAPACAK BİR DURUM YOK" Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esmersoy, "Stok için mi? Yoksa normal alışveriş mi yaptınız?" sorusuna, "İhtiyaçlarımı karşıladım. Stok yapacak bir durum yok" yanıtını verdi.
Koronavirüsten korunmak için herkes gibi kuralları uyguladığını söyleyen Esmersoy, şu ifadeleri kullandı: