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  3. 20 Mart 2020 10:45

Burcu Esmersoy: O soruların muhatabı ben değilim

Burcu Esmersoy ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Allan Hakko, önceki akşam İstinye'de market alışverişi yaparken görüntülendi.

Burcu Esmersoy: O soruların muhatabı ben değilim

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde aşkları belgelenen Burcu Esmersoy ile Allan Hakko, önceki akşam İstinye'de market alışverişi yaparken görüntülendi.

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Burcu Esmersoy: O soruların muhatabı ben değilim

"STOK YAPACAK BİR DURUM YOK" Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esmersoy, "Stok için mi? Yoksa normal alışveriş mi yaptınız?" sorusuna, "İhtiyaçlarımı karşıladım. Stok yapacak bir durum yok" yanıtını verdi.

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Burcu Esmersoy: O soruların muhatabı ben değilim

Koronavirüsten korunmak için herkes gibi kuralları uyguladığını söyleyen Esmersoy, şu ifadeleri kullandı:

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Burcu Esmersoy: O soruların muhatabı ben değilim

"ARA VERDİK" Her şeye dikkat ediyoruz. Programımızın çekimlerini erteledik. Konuklu bir program çektiğimiz için hem gelen konuklarımızı hem de stüdyodaki misafirlerimizi rahatsız etmemek için ara verdik.

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