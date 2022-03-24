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Burcu Esmersoy, süper mini sabahlığıyla poz verdi

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında paylaştığı değişim videosu ile takipçilerinden tam not aldı.

Burcu Esmersoy, süper mini sabahlığıyla poz verdi - Resim: 1

Ünlü model Burcu Esmersoy, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 

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Burcu Esmersoy, süper mini sabahlığıyla poz verdi - Resim: 2

Akımlardan, yeni trendlere bir çok yeniliğe açık olan ve takipçileriyle gündelik yaşamını paylaşan Esmersoy, gönderileriyle sosyal medyayı alev alev yakmaya devam ediyor.

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Burcu Esmersoy, süper mini sabahlığıyla poz verdi - Resim: 3

Kusursuz fiziğiyle tüm gözleri üzerine çeken ve tercih ettiği kıyafetleri oldukça başarılı kombinleyen ünlü model, mayolu pozlarıyla oldukça popüler.

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Burcu Esmersoy, süper mini sabahlığıyla poz verdi - Resim: 4

Takipçilerinin "Taş kadın" dedikleri Esmersoy, değişim videosuyla tüm beğenileri tek bir gönderisinde topladı.

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