Burcu Esmersoy, süper mini sabahlığıyla poz verdi
Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında paylaştığı değişim videosu ile takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü model Burcu Esmersoy, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
.
1 / 16
Akımlardan, yeni trendlere bir çok yeniliğe açık olan ve takipçileriyle gündelik yaşamını paylaşan Esmersoy, gönderileriyle sosyal medyayı alev alev yakmaya devam ediyor.
2 / 16
Kusursuz fiziğiyle tüm gözleri üzerine çeken ve tercih ettiği kıyafetleri oldukça başarılı kombinleyen ünlü model, mayolu pozlarıyla oldukça popüler.
3 / 16
Takipçilerinin "Taş kadın" dedikleri Esmersoy, değişim videosuyla tüm beğenileri tek bir gönderisinde topladı.
4 / 16