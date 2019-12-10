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  3. 10 Aralık 2019 10:35

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığının nedeni sanal ihanet mi ?

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz 2018 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Eylül ayında da evliliklerini bitirmişti. İkilinin ayrılığı hakkında şok iddia ortaya atıldı. Bir magazin programında yer alan iddiaya göre; Esmersoy yab

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığının nedeni sanal ihanet mi ?

Berk Suyabatmaz'la Eylül'de boşanan Burcu Esmersoy'la ilgili şok iddia: Dün '2. Sayfa' programında ortaya atılan şok iddia, gündem yarattı.

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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığının nedeni sanal ihanet mi ?

Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın isim vermeden anlattığı şok olay şöyleydi:

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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığının nedeni sanal ihanet mi ?

"Çok ünlü ve güzel bir sunucu, sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtı. Ünlü sunucu, o zamanki eşine sahte hesaptan yazmaya başladı. Eşi oltaya düştü ve yabancı güzelin fotoğraflarına aldanarak nikahlı eşini başka biri sanarak günler boyu sohbet etti.

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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığının nedeni sanal ihanet mi ?

İş buluşma noktasına gelince; güzel sunucu, 'Sen beni aldatacaktın' diyerek evliliği bitirdi. Eşiyle dostça boşanmış izlenimi veren bu sunucu, boşandığı eşinin başka bir güzelle ilişkisi ortaya çıkınca da "Artık herkes özgür" yorumu yaptı.

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