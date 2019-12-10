Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığının nedeni sanal ihanet mi ?
Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz 2018 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Eylül ayında da evliliklerini bitirmişti. İkilinin ayrılığı hakkında şok iddia ortaya atıldı. Bir magazin programında yer alan iddiaya göre; Esmersoy yab
Berk Suyabatmaz'la Eylül'de boşanan Burcu Esmersoy'la ilgili şok iddia: Dün '2. Sayfa' programında ortaya atılan şok iddia, gündem yarattı.
Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın isim vermeden anlattığı şok olay şöyleydi:
"Çok ünlü ve güzel bir sunucu, sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtı. Ünlü sunucu, o zamanki eşine sahte hesaptan yazmaya başladı. Eşi oltaya düştü ve yabancı güzelin fotoğraflarına aldanarak nikahlı eşini başka biri sanarak günler boyu sohbet etti.