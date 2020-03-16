Burcu Esmersoy ve sevgilisi Allan Hakko görüntülendi
Burcu Esmersoy ve Allan Hakko aşkı belgelendi.
Hürriyet'te yer alan haber göre, Kuruçeşme’de bir restoranda yemek yiyen ikili, mekandan el ele çıktı. (Fotoğraf Hürriyet'ten alınmıştır.)
Esmersoy, “İlişki nasıl başladı. Nasıl gelişti” soruları karşısında “Ben yalnızken anlatırım. Şimdi olmaz” yanıtını verdi. (Fotoğraf Hürriyet'ten alınmıştır.)
Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıklarını kabul eden Burcu Esmersoy, "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız" demişti.