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  3. 16 Mart 2020 10:45

Burcu Esmersoy ve sevgilisi Allan Hakko görüntülendi

Burcu Esmersoy ve Allan Hakko aşkı belgelendi.

Burcu Esmersoy ve sevgilisi Allan Hakko görüntülendi

Hürriyet'te yer alan haber göre, Kuruçeşme’de bir restoranda yemek yiyen ikili, mekandan el ele çıktı.  (Fotoğraf Hürriyet'ten alınmıştır.)

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Burcu Esmersoy ve sevgilisi Allan Hakko görüntülendi

Esmersoy, “İlişki nasıl başladı. Nasıl gelişti” soruları karşısında “Ben yalnızken anlatırım. Şimdi olmaz” yanıtını verdi.  (Fotoğraf Hürriyet'ten alınmıştır.)

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Burcu Esmersoy ve sevgilisi Allan Hakko görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıklarını kabul eden Burcu Esmersoy, "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız" demişti.

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Burcu Esmersoy ve sevgilisi Allan Hakko görüntülendi

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