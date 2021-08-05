Burcu Esmersoy yardım bölgesinde kolileri böyle taşıdı

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınların söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor. Yangında evleri zarar gören afetzedeler ve yardıma muhtaç hayvanlar için harekete geçen Burcu Esmersoy yardım kampanyası başlatarak ihtiyaç duyulan malzemeleri topladı.