Burcu Esmersoy yardım bölgesinde kolileri böyle taşıdı
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlardan sonra afetzedeler ve ekipler için seferber oldu.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlardan sonra afetzedeler ve ekipler için yardım toplayarak sırtında koli taşıdı.
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Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınların söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor. Yangında evleri zarar gören afetzedeler ve yardıma muhtaç hayvanlar için harekete geçen Burcu Esmersoy yardım kampanyası başlatarak ihtiyaç duyulan malzemeleri topladı.
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Kamyon indirme işlemine yardım edip koli taşıdı
Topladığı yardımları arkadaşlarıyla afet bölgelerine götüren Esmersoy, kamyon indirme işlemine yardım edip koli taşıdı.
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Bu davranışlarıyla örnek olan Burcu Esmersoy, yangınla mücadele edenler için toplanan tepe lambalarını da kullanıma hazır hale getirdi.
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