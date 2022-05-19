Burcu Esmersoy yüzüğünü göstermemek için bakın ne yaptı!

Ardından bir açılışta yeni ilişkisi hakkında konuşan Esmersoy, "Kaçacağımız, sakladığımız hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi her şey. Anı yaşıyoruz şu an. Çocukcağızın yanında soru soruyorsunuz çekiniyorum tabii ama şimdi rahatlıkla cevap verebilirim" ifadelerini kullanmıştı.