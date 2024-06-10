Burcu Esmersoy'dan 50 yaşında değilim gövde gösterisi
1976 doğumlu güzel sunucu Burcu Esmersoy, İpekyol'un yaz kreasyonu için kameralar karşısına geçti. 50 yaşında merdiven dayayan güzel sunucu fiziğiyle kendisinin yarı yaşındaki genç mankenlere taş çıkardı.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 50'ye dayanan yaşına rağmen genç kızlara meydan okuyan fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Burcu Esmersoy son olarak İpekyol markasıyla tasarlanan Burcu Esmersoy for IPEKYOL 2024 Beachwear Koleksiyonu için objektiflerin karşısına geçti.
Burcu Esmersoy for IPEKYOL 2024 Beachwear Koleksiyonu’nda; Cover up pareo ve anvelop elbiseler kumaşlarıyla ön plana çıkarken örme yüzeyler ile birlikte desenli uzun sarong, romantik formda brodeler, natürel ve siyah renklerle birlikte canlı tonlarıyla öne çıkan mini şort-gömlek takımlar turuncu gün batımlarının eşlikçisi olmaya hazır.
Yazın en güzel anlarını taçlandırmak, güneşin altın anını birlikte kutlamak ve kusursuz bronzluk için bir araya gelen, lüksü yansıtan zengin ve yüksek kaliteli dokusuyla silueti güçlendiren kumaşlar mükemmel bir uyum sağlıyor.