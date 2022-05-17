Burcu Esmersoy'dan bikini şov!
Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan Burcu Esmersoy verdiği bikinili pozlarla gündeme geldi.
Kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığında olan Burcu Esmersoy son paylaşımıyla olay oldu.
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Anlaşmalı olduğu markanın bikini modellerinin reklamını yapmak için her bikiniyi giyip pozlar veren Esmersoy'ın karın kaslarına bir bakan bir daha yaptı.
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45 yaşındaki Burcu Esmersoy'a beğeni yağarken pek çok da yorum geldi. Esmersoy'un bikinili pozlarını görenler "Burcu Hanım abartıyorsunuz artık bu ne güzellik", "Yok artık", "Bu yaşta bu fizik" yorumlarında bulundu.
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Esmersoy geçtiğimiz günlerde basına "Çok aşığım, her an evlenebilirim" demişti.
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