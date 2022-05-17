  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Burcu Esmersoy'dan bikini şov!

Burcu Esmersoy'dan bikini şov!

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan Burcu Esmersoy verdiği bikinili pozlarla gündeme geldi.

Burcu Esmersoy'dan bikini şov! - Resim: 1

Kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığında olan Burcu Esmersoy son paylaşımıyla olay oldu.

1 / 21
Burcu Esmersoy'dan bikini şov! - Resim: 2

Anlaşmalı olduğu markanın bikini modellerinin reklamını yapmak için her bikiniyi giyip pozlar veren Esmersoy'ın karın kaslarına bir bakan bir daha yaptı.

2 / 21
Burcu Esmersoy'dan bikini şov! - Resim: 3

45 yaşındaki Burcu Esmersoy'a beğeni yağarken pek çok da yorum geldi. Esmersoy'un bikinili pozlarını görenler "Burcu Hanım abartıyorsunuz artık bu ne güzellik", "Yok artık", "Bu yaşta bu fizik" yorumlarında bulundu.

3 / 21
Burcu Esmersoy'dan bikini şov! - Resim: 4

Esmersoy geçtiğimiz günlerde basına "Çok aşığım, her an evlenebilirim" demişti.

4 / 21