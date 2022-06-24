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  4. Burcu Esmersoy'dan bikinili poz! Fit vücuduyla göz kamaştırdı

Burcu Esmersoy'dan bikinili poz! Fit vücuduyla göz kamaştırdı

Sunucu olarak başladığı kariyer hayatına manken ve model olarak devam eden Burcu Esmersoy sosyal medya hesabından yeni bir dans videosu paylaştı.

Burcu Esmersoy'dan bikinili poz! Fit vücuduyla göz kamaştırdı - Resim: 1

Sunucu olarak başladığı kariyer hayatına manken ve model olarak devam eden Burcu Esmersoy sıcak havanın tadını çıkarıyor. Şimdilerde tatilde olan Burcu Esmersoy, sosyal medya sayfasından bikinili pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

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Burcu Esmersoy'dan bikinili poz! Fit vücuduyla göz kamaştırdı - Resim: 2

Burcu Esmersoy giydiği mayo ve bikinilerle çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Burcu Esmersoy'dan bikinili poz! Fit vücuduyla göz kamaştırdı - Resim: 3

Bikinili videosuyla resmen şov yapan ünlü sunucunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Burcu Esmersoy'dan bikinili poz! Fit vücuduyla göz kamaştırdı - Resim: 4

Burcu Esmersoy'un paylaşımını gören takipçileri 'Kim der ki 45 yaşında' yorumlarında bulundu.

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