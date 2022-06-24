Burcu Esmersoy'dan bikinili poz! Fit vücuduyla göz kamaştırdı
Sunucu olarak başladığı kariyer hayatına manken ve model olarak devam eden Burcu Esmersoy sosyal medya hesabından yeni bir dans videosu paylaştı.
Sunucu olarak başladığı kariyer hayatına manken ve model olarak devam eden Burcu Esmersoy sıcak havanın tadını çıkarıyor. Şimdilerde tatilde olan Burcu Esmersoy, sosyal medya sayfasından bikinili pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.
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Burcu Esmersoy giydiği mayo ve bikinilerle çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.
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Bikinili videosuyla resmen şov yapan ünlü sunucunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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Burcu Esmersoy'un paylaşımını gören takipçileri 'Kim der ki 45 yaşında' yorumlarında bulundu.
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